Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan önce alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarının bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemelerinin 9 Ağustos Cuma günü yapılacağını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, 'Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun.' ifadelerine yer verdi.



Kaynak : AA

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