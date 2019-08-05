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Facebook, WhatsApp ve Instagram’ın adını değiştiriyor

Sosyal medya devi Facebook, bünyesinde bulundurduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve Instagram’ın adını değiştiriyor.

Teknoloji / 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:46
Facebook, WhatsApp ve Instagram’ın adını değiştiriyor

1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer yeni bir güncelleme ile değil isim değişikliği ile gündemde.

Zira sosyal medya devi Facebook, bünyesinde bulundurduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve Instagram’ın adını değiştirme kararı aldı.

Söz konusu kara çerçevesinde iki platformun yeni adları “Facebook'tan Instagram” ve “Facebook'tan WhatsApp” olacak.

Görünen o ki Facebook, daha az skandal yaşamış Instagram ve Whatsapp'a ismini ekleyerek markanın imajını kurtarmaya çalışacak.

Sosyal MedyaInstagramFacebookWhatsappİsim Değişikliği


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