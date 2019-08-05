Ebeveynler tarlaya, çocuklar okula gidiyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden Zonguldak'ın Alaplı ilçesine gelen mevsimlik işçilerin çocuklarına eğitim hizmeti sunuluyor.



Aralarında ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin de bulunduğu aileler, Alaplı Kaymakamlığının belirlediği toplanma merkezi olan Aşağıdağ köyünde konaklıyor.



Bahçelere fındık toplamaya giden aileler, çocuklarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile sponsor firma iş birliğinde düzenlenen program kapsamında kurslara gönderiyor.



Günde ortalama 85 çocuğun eğitim gördüğü kurslarda, okuma yazma, resim, matematik ve zihin geliştirici oyunlardan oluşan dersler verilirken, çocukların gıda ihtiyaçları da karşılanıyor.



"Güzel bir şekilde eğitim almalarını sağlıyoruz"



Alaplı Aşağıdağ İlköğretim Okulu Müdürü Gözde Avşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye fındık toplamak için gelen mevsimlik işçilerin çocuklarına hem eğitim verildiğini hem de düzenli ve sağlıklı beslenme ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.



Projenin 3 yıldır yürütüldüğünü aktaran Avşar, "Bu yıl da eğitim için okulumuz kullanılıyor. Gerekli araç ve gereçleri temin ettikten sonra eğitime başladık. Hafta içi 4, hafta sonu 4 olmak üzere 8 öğretmenle eğitim veriyoruz. Farklı becerileri geliştirmek için çabalıyoruz. Ayrıca ana sınıfımız var. Burada güzel bir şekilde eğitim almalarını sağlıyoruz. Ana sınıfı, birinci ve ikinci sınıf düzeyinde öğrencilerimiz var." diye konuştu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik de çocukların tarlada çalışmalarını engellemeyi ve devletin sıcak yüzünü göstermeyi amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Bunda son derece başarılı oluyoruz. Şu anda ana sınıfı dahil olmak üzere birinci ve ikinci sınıf düzeyinde 85 öğrencimiz var. Bu sayı bazen artıyor, bazen azalıyor. Çocuklara hafta sonları da dahil günde 8 saat el becerilerini geliştirme, resim, araç gereçleri kullanarak zihin geliştirme dersleri veriyoruz. Eğitim ağustosun sonuna kadar devam edecek."



Kaynak : AA

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