Bursa Valisi Canbolat: Şüphelerimiz var

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Orhaneli ilçesindeki orman yangınıyla ilgili açıklamada bulunarak, “Olayı her yönüyle araştırıyoruz. Şüphelerimiz var. Şuanda bu konuda konuşmak için erken. İl Jandarma Komutanlığımız bölgede olabilecek her türlü imkanı değerlendiriyor” dedi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Orhaneli ilçesinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan orman yangıyla alakalı bölgede incelemelerde bulundu. Bölgedeki yetkililerden bilgi alan Canbolat, açıklamalarda bulundu. Yangının sabah 09.00 itibariyle 5 farklı alanda başladığını ifade eden Canbolat, “Orman Bölge Müdürlüğümüz hemen bölgeye intikal etti. Bu arada bizde AFAD İl Müdürlüğümüz ve Bursa Büyükşehir Belediyemizin imkanlarını seferber ettik. Özel sekterinde belli imkanlarını bölgeye sevk ettik. Etkin bir şekliyle bölgede yangına müdahale ediliyor. 7 tane itfaiye helikopterimiz bölgede sabahtan bu yana etkin bir şekilde yangınla mücadele ediyoruz. Bu yangın 9 alana intikal etti. Bunların 7 tanesinde mücadele sonuç verdi ve yangın söndü. İki alanda yangın devam ediyor. Bu alanların kontrol altına alınmasıyla ilgili bütün ekiplerimiz seferber oldu. İnşallah akşama kadar yangını kontrol altına almayı planlıyoruz. Çevre illerden de takviye ekipler geldi” açıklamasını yaptı.