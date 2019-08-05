Bu haberi okumadan dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu ve iç kesimlerde azalacak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27



İstanbul: Parçalı bulutlu 29



İzmir: Az bulutlu ve açık 33



Adana: Parçalı ve az bulutlu 34



Bursa: Parçalı bulutlu 29



Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 31



Samsun: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 25



Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 25



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 Kaynak : İHA

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