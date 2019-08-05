Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Doğu Akdeniz' açıklaması

Çavuşoğlu, 'Türkiye ne pahasına olursa olsun Filistin davasını savunmaya devam edecektir' açıklamasında bulundu.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



Türk diplomasisi dünyada bir markadır. Bugün artık dünya bir gül bahçesi değil. 31 büyükelçiliğimiz açlık kuraklık bölgesinde görev yapmakta. Suriye'de barış umudunu ayakta tutan Astana süreci Türk diplomasisinin masada etkin olduğunun güzel bir örneği.



İslam karşıtlığının da bir insanlık suçu olduğunu kabul ettirdik. Güçlü ekonomi güçlü dış politika demektir. FETÖ'cüleri bünyemizden arındırdıktan sonra güçlendik. Geleneksel diplomasisinin çok ötesine geçtik.



Büyükelçilerimiz her alanda milli amaçların hizmetinde. Cumhuriyet tarihinin en çetin dönemlerinden birindeyiz. Önümüzdeki birkaç yıl her anlamda çok önemlidir. NATO ve Avrupa Konseyi üyesiyiz. Güçlü olan ve duran bölgesel barış ve refahın teminatı olan bir devlet ve milletiz.



'AB MAHKEME GİBİ HAREKET EDEMEZ'



İstediğimiz zenginliklerin hakça paylaşılması. Kıbrıs Türk makamlarının sundukları yapıcı öneriler takdir edilmelidir. Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği (AB) mahkeme gibi hareket edemez. Kıbrıs milli davamızdır. Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir. Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın. AB enerjisini doğru yolda kullanmalı.



İDLİB UYARISI



Türkiye, ne pahasına olursa olsun Filistin davasını savunmaya devam edecektir. Irak ve Suriye'de huzur tesis edilmeden Ortadoğu'da denge kurulamaz. Suriye için kalıcı siyasi çözüm amacıyla önde gelen uluslararası aktörleri ortak zeminde buluşturmaya gayret ediyoruz. İdlib'de yaşanacak bir insani dramın 2015 yılını dahi aratacağı konusunda herkesi uyarmak isterim.



ABD ile ilişkilerimizde yaşanan zorlukları samimi çabalarla aşmak karşılıklı çıkarlar ve egemen haklara saygı çerçevesinde sürdürmek istiyoruz. Milli güvenliğime doğrudan tehdit içeren konuşlarda ABD'nin somut adım atması gerekiyor. ABD YPG ile angajmanını sonlandırmalı. S-400 tedarikimizi kapsamından çıkarılarak yanlış bir boyuta taşınmıştır.



'BU KONUYU EN İYİ ANLAYAN TRUMP'



Bu meseleyi F-35 ve yaptırım yasasıyla bağdaştırmak müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz. Bu konuyu en iyi anlayanın ABD Başkanı Trump olduğunu görüyoruz.

ABD'den yapıcı yaklaşımların gelmesi durumunda iş birliği modeline dönmemiz mümkündür.



40 ülkede FETÖ dernek, okul ve şirketleri kapatıldı.



Asya'nın farklılıklarını gözeten ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni politikayı oluşturma zamanı gelmiştir. 'Yeniden Asya' adını verdiğimiz açılımı bugün ilan ediyoruz.

