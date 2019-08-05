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ABD ile 'Güvenli Bölge'ye yönelik görüşmelere yarın devam edilecek

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile yapılan görüşmelere yarın devam edileceği bildirildi.

Dünya / 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:14
ABD ile 'Güvenli Bölge'ye yönelik görüşmelere yarın devam edilecek

Milli Savunma Bakanlığından, Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelere yarın devam edileceği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmelerin bugünkü kısmının tamamlandığı belirtildi.

Görüşmelere yarın Ankara'da devam edileceği duyuruldu. Kaynak : AA

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