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Vali saat verip uyardı!

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada kentte şiddetli sağanak yağış beklendiği bildirilirken, Vali Seddar Yavuz da, “Lütfen fındık toplama işine ara verelim” uyarısında bulundu.

Yaşam / 04 Ağustos 2019 Pazar 14:38
Vali saat verip uyardı!

Ordu Valiliğinden açıklamada, kentte bugün öğle ve akşam saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Açıklamada, 'Yağışların 15.00 ve 21.00 saatleri arasında ilimiz çevrelerinde kuvvetli, metrekareye 21-50 kilogram olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara) karşı, dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması adına fındık hasadına ara verilmesi çağrısında bulunarak, “Kıymetli kardeşlerim, lütfen fındık toplama işine ara veriniz. Dikkatli ve tedbirli olalım. Kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız gerekli tedbirleri alacaklar” ifadelerine yer verdi. Kaynak : İHA

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