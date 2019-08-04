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FETÖ şüphelisi 2 kişi hücre evinde yakalandı

Burdur'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, Antalya'da 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına alındı.

3. Sayfa / 04 Ağustos 2019 Pazar 20:13
FETÖ şüphelisi 2 kişi hücre evinde yakalandı
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Burdur'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, Antalya'da gözaltına alındı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün asker ve polis yapılanmasından sorumlu oldukları iddia edilen H.U. ve H.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin örgütün Antalya'daki 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evinde bulunduklarını tespit etti. Eve yapılan baskında, sahte kimlik kullanan H.U. ve H. A. gözaltına alındı.

Burdur'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak : AA

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