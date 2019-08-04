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Elini kaptırdığı kıyma makinesi ile hastaneye götürüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, şarküteride çalışan Kudret Kınal, elini kıyma makinesine kaptırdı. Olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen eli kurtarılamayan Kınal, kıyma makinesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı.

3. Sayfa / 04 Ağustos 2019 Pazar 22:58
Elini kaptırdığı kıyma makinesi ile hastaneye götürüldü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kuzuluk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir şarküteride çalışan Kudret Kınal, iddiaya göre kıyma çekerken elini makineye kaptırdı. Kudret Kınal'ın feryadını duyan diğer çalışanlar hemen yardımına koşarken, sağlık ekiplerine haber verdi.

Elini kaptırdığı kıyma makinesi ile hastaneye götürüldü
Olay yerine sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi geldi. Sağlık ve itfiye ekibinin uzun uğraşlarına rağmen Kudret Kınal'ın eli kıyma makinesinden kurtarılamadı. Bunun üzerine Kudret Kınal kıyma makinesiyle birlikte Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kudret Kınal, buradan makineyle birlikte Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi

Devlet HastanesiKurtarma EkibiKıyma MakinesiKuzuluk


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