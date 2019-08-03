Düzce Valiliği uyardı:

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğünün gece yarısından itibaren Düzce ve çevresinde beklenen hava tahmin raporuna yer verildi.









Düzce merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli ve Gölyaka ilçelerinde sağanağın gece yarısından itibaren aralıklarla etkili olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, sabah saatlerinde ise gök gürültülü sağanak ve yerel kuvvetli sağanağın etkisini göstereceği kaydedildi.



BİR UYARI DAHA GELDİ



Sakarya'da bu gece saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah ve öğle saatlerinde de etkili olabileceği belirtildi.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanağın 06.00-15.00 saatlerinde Sakarya'nın doğu ilçeleri Karasu, Kocaali, Hendek, Akyazı'da kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı aktarıldı.



Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

