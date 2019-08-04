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Cumhurbaşkanı'ndan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MHP ile güçbirliğine devam edeceğiz. Yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız" dedi.

Siyaset / 04 Ağustos 2019 Pazar 21:32
Cumhurbaşkanı'ndan önemli açıklamalar!
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AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda konuşan  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında, 'MHP ile güç birliğine devam edeceğiz. Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız.' ifadelerini kullandı.

'Enflasyondaki gerileme sürecek'

Erdoğan, 'Faizler düşüyor. Faizlerin düşmesiyle beraber enflasyondaki gerileme de sürecek. Piyasadaki canlanma yeniden ivme kazanacaktır.' dedi.

'Emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz'

''Sağda solda bazı duyduğunuz çatlak seslere asla kulak vermeyin.' ifadelerini kullanan Erdoğan, 'Biz emin adımlarla yolumuzda devam ediyoruz.' diyerek, şöyle devam etti:
'Biz sabredersek, çalışırsak, üretirsek, dik durursak, hepsinden önemlisi sürekli 'öldük, bittik' diyerek millete karamsarlık aşılamaya kalkan felaket tellallarına kulak asmazsak, Allah'ın izniyle yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacaktır.'

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


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