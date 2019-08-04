Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'MHP ile güçbirliğine devam edeceğiz'

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında, 'MHP ile güç birliğine devam edeceğiz. Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız.' ifadelerini kullandı.



'Enflasyondaki gerileme sürecek'



Erdoğan, 'Faizler düşüyor. Faizlerin düşmesiyle beraber enflasyondaki gerileme de sürecek. Piyasadaki canlanma yeniden ivme kazanacaktır.' dedi.



'Emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz'



'Sağda solda bazı duyduğunuz çatlak seslere asla kulak vermeyin.' ifadelerini kullanan Erdoğan, 'Biz emin adımlarla yolumuzda devam ediyoruz.' dedi.







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