Büyük yatırımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk geçiş!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katıldı. Törenin ardından makam aracının şoför koltuğuna geçen ve hizmete alınan yolda bir süre test sürüşü yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra karayoluyla bölgeden ayrıldı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Bugün tamamının açılışını yaptığımız, iki şehir arasındaki 8 buçuk saatlik yolu 3 buçuk saate düşüren İstanbul-İzmir Otoyolu'nun bir bölümünde ilk sürüşümüzü gerçekleştirdik.' açıklamasında bulundu.

