Binali Yıldırım Erzincan'da rafting yaptı

Hafta sonunu memleketi Erzincan’da geçiren Binali Yıldırım, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Karasu Nehri’nde rafting yaptı.



Geceyi baba ocağı Kayı köyünde geçiren Yıldırım, biri dizi gezi programlarının ardından rafting için Beytahtı Köprüsü mevkiine geldi. Burada çok sayıda rafting sporcusuyla bir araya gelen Yıldırım, daha sonra bota binerek Karasu Nehri’nde rafting yaptı.



Yıldırım, “Rafting heyecan verici. Herkese tavsiye ederim. Fırat’ın, Karasu’yun bu sularında hayatın en heyecanlı anlarını yaşamak mümkün” dedi.



(Adem Küçükkaya/İHA) Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.