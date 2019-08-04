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ABD’nin Ohio eyaletinde ikinci silahlı saldırı

ABD’de ikinci bir silahlı saldırı daha meydana geldi. Teksas'da düzenlenen saldırının ardından Ohio eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda insanın vurulduğu belirtildi.

Dünya / 04 Ağustos 2019 Pazar 02:32
ABD’nin Ohio eyaletinde ikinci silahlı saldırı
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ABD’nin Texas eyaletindeki bir AVM’de düzenlenen ve 20 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının birkaç saat sonrasında, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinin Oregon bölgesinde ikinci silahlı saldırı düzenlendiği iddası var.

Silahlı kişi ya da kişiler bir bara girip ateş açtı. Yerel medyada en az 7 kişinin hayatını kaybettiği iddası var.

Saldırganlardan birinin polis tarafından etkisiz hale getirildiği, diğerinin olay yerinden otomobille kaçtığı öne sürülüyor.

Saldırı sonrası çekim yapan kişinin "Her yerde ölü insanlar var" dediği duyuldu.
Kaynak : AA

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