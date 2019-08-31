Tatil Dükkanı

Termal veya kaplıca otel tatilleri sadece şifalı sularıyla değil, çeşitli kür ve SPA uygulamaları ile masaj tedavileri de yer alıyor. Huzura ihtiyacınız varsa ve sağlığınızın bozulduğunu düşünüyorsanız bir termal ya da kaplıca oteli tatili size iyi gelebilir.



Şehrin koşuşturmacasından kaçmak, işlerden yetişmek zorunda olduğumuz saatlerden biraz olsun sıyrılmak için bir termal otel ya da kaplıca otel tatili size kendinizi yenilenmiş hissettirebilir. İşte eğer böyle bir tatil planı yapmak istiyorsanız www.tatildükkani.com ile Türkiye'nin dört bir yanında yer alan kaplıca ve termal otellerden dilediğinizi seçebilir, rezervasyonunuzu bir tıkla halledebilirsiniz. Tatil için yeni seçiminiz www.tatildukkani.com'da yüzlerce alternatifle sizi bekliyor.Sağlık dolu bir dönüş için kaplıca otel tatili hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.



Kaplıca Nedir?

Günümüze kaplı ve ılıca kelimelerinin birleşimden türeyen kaplıca denilen ve sağlık turizminin en önemli ayrıntılarından biridir. Mineralli termal suların ve sularla toprak, killerin birleşimi ile oluşan çamurların çeşitli tedavilerle birleştirilerek uygulanan kürlerdir. Bu sağlık kürü uygulamalarının yapıldığı tesisler de kaplıca denmektedir.



Termal Otel Seçimi Nasıl Olmalı?

Termal Oteller ya da kaplıca Oteller seçimi yaparken önceliğiniz tesisteki suyun Sağlık Bakanlığı onaylı olup olmadığını kontrol etmektir. Otellerin sahip olduğu kaplıca banyolarının hijyenik ve fiziksel özellikleri de çok önemlidir. Bu önemli ayrıntılardan sonra beklentilerinizi karşılayan bir otel tercihi yapmak sizin seçiminiz olacaktır. Birçok kaplıca ve termal oteli açık ve kapalı havuzları, hamamları, masaj odaları, fizik tedavi odaları ile çok alternatifli ve kapsamlı sağlık tatili sağlarlar. Termal tesislerin birçoğu Emekli Sandığı ile anlaşmalı olarak uzman doktor, fizyoterapistlerin uyguladığı ücretsiz sağlık hizmeti veriyor. Hemen hemen tüm termal ve kaplıca otelleri sağlık ekipleri de bulunmakta…



Kaplıca veya Termal Tatillerine Ne Zaman Gidilir?

Kaplıca ve termal oteller için en iyi zaman dilimi diye bir şey yok. Ancak ülkemizde genellikle bahar dönemleri hem ilkbahar hem de sonbahar ayları kaplıca ve termal otellerin en çok tercih edildiği zaman dilimleridir. Eğer bir rahatsızlığınız var ise kaplıca tatili için ölçünüz rahatsızlığınız olacaktır. Örneğin romatizma, şeker hastalığı veya nevralji gibi bir hastalığınız var ise en uygun kaplıca tedavi zamanının yaz dönemi olduğu, bağırsak, karaciğer ve sinir hastalıkları içinse bahar aylarının tercih edilmesi gerektiği doktorlar tarafından söylenmekte… Eğer kendinize ve ailenizin sağlığına önem veriyorsanız kaplıca tatillerinizi mayıs ve eylül aylarına organize edebilirsiniz.



Kimler İçin Sakıncalı?

Kaplıca, 7'den 70'e herkes için sağlıklı, eğlenceli ve değişik bir tatildir aslında… Herhangi bir kaplıca otel ya da termal tesiste kalmak için illa bir hastalığınız olması gerekmiyor. Ruhunuzu dinlendirmek, kafanızı sorunlardan uzaklaştırmak için de kaplıca tatili yapabilirsiniz. Kaplıca ve termal otel tatilleri bazı insanlar için sakıncalı olarak görülebilir. Örneğin hamileler, kalp hastalığı olanlar ya da yüksek tansiyon hastaları, aşırı kilolu yani obez hastalar için kaplıca ve termal otel tatilleri tavsiye edilmez. Ancak doktorunuza danışarak böyle bir tatile çıkmanız söz konusu olabilir.



Faydaları Neler?

Birçok hastalığın şifa kaynağı olan kaplıcalar, doktorlar tarafından da önerilmekte… Sadece önemli bir ayrıntı var,, hangi kaplıcanın hangi hastalığa iyi geldiğini ve birden fazla rahatsızlığı olanların diğer rahatsızlıklarında sıkıntı çıkarmaması gerekiyor. Romatizmadan, ortopedik rahatsızlıklara, solunum problemlerinden, cilt hastalıklarına, metabolizma, bağırsak ve mide hastalıklarından kalp ve dolaşım hastalıklarına kadar birçok hastalık kaplıca ve termal sularla şifa bulabilir. Türkiye'nin birçok bölgesinde var olan bu doğal zenginlik milyonlarca kişinin umut kaynağı olmaya devam etmekte…



Kaplıca Tatilinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kaplıca tatiline gitmeden önce gideceğiniz kaplıcanın özelliklerini iyi öğrenmeniz tavsiye edilir. Seçiminizi ona göre yaptığınızı düşünerek tesisin ve iklimin özelliklerini de dikkate almanız iyi olacaktır. Kaplıcalarda özellikle sabun ve şampuan gibi ürünlerin kullanılmaması iyi olur. Termal havuzlara giriş çıkışlarda da hijyen kurallarına dikkat etmeniz de önemlidir. Kaplıca ve Termal oteller, rahatsızlıklarına şifa bulmaya gelen birçok insan ile doludur. Bu da sizin her zaman hijyen konusunda dikkatli olmanızı gerektirir.

Aşağıda yer alan kaplıca ve termal otellerin listesi Türkiye'de en çok Google'da araması yapılan otelleridir. Bu termal ve kaplıca otellere rezervasyon yaptırmak için www.tatildukkani.com adresinden kolaylıkla tatil planınızı yapabilirsiniz.



1 – Karacasu, Bolu, Gazelle Resort & Spa

2 – Güre, Balıkesir, Adrina Termal Otel

3 – Gökçedere, Yalova, Limak Termal Butik Hotel

4 – Afyon, NG Afyon

5 – Edremit, Balıkesir,Adramis Termal Hotel

6 – Kızılcahamam, Ankara, Çam Termal Resort & Spa Hotel

7 –Ilıca, İzmir, Ilıca Hotel Spa&Wellness Resort

8 – Narlıdere, İzmir, Kaya İzmir Thermal & Convencion

9 – Termal, Yalova, Thermalium Wellness Park Otel

10 – Sındırgı, Balıkesir, Obam Termal Resort Otel & Spa

11 – Çekirge, Bursa, Marigold Termal Otel

12 – Amasya, Fimar Life Thermal Resort Hotel

13 – Oylat, Bursa, Çağlayan Otel

14 – Dalaman, Muğla, Therme Maris Health & Spa Resort Hotel

15 – Sandıklı, Afyon, Sandıklı Termal Park Hotel

16 – Kırşehir, Ramada Resort Thermal & Spa Hotel

17 – Karahayıt, Denizli, Pam Termal Otel

18 – Pamukkale, Denizli, Richmond Pamukkale Termal

19 – Güre, Balıkesir, Hattuşa Vacation Club Kazdağları

20 – Afyon, İkbal Termal Hotel & Spa

21 – Güre, Balıkesir, Ramada Resort Kazdağları Thermal & Resort

22 – Bolu, Narven Termal Kasaba

23 – Çekirge, Bursa, Gönlüferah Thermal Hotel

24 – Karahayı, Denizli, Spa Hotel Colossae Termal

25 – Gazlıgöl, Afyon, Grand Özgül Termal Otel

26 – Karahayıt, Denizli, Lycus River Otel Pamukkale

27 – Afyon, Mcg Çakmak Thermal Hotel

28 – Çekirge, Bursa, Grand Swiss-Belhotel Çelik Palas Termal Spa

29 – Karahayıt, Denizli Polat Thermal Hotel

30 – Sandıklı, Afyon May Termal Resort & Spa

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Kaplıca veya Termal Otel Tatilinin Hayatınıza Etkileri

Pek çok kaplıca tedavisi aslında yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı olabilir. Yüz hücrelerinin cilt hücrelerini uyararak ve cildi nemlendirerek kırışıklıkların başlamasının geciktirilmesine ve önlenmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Ek olarak, genellikle kendinize rahatlamak ve stres atmak için zaman tanımak, başlı başına harika bir yaşlanma karşıtı tekniktir. Gündelik rahatlama için zaman ayırmanız zor olabilir, ancak kaplıca oteli tatilinde kendinize biraz zaman ayırmak çok avantajlı olabilir.



Daha İyi Bir Uyku Geliştirir

Uyku ile mücadele ediyorsanız, bir kaplıca otel tatilinin en avantajlarından biri, birçok tedavinin bu değerli uykuların daha fazlasını yakalamanıza yardımcı olabileceğidir. Masajlar, kaslarınızı tamamen gevşetir ve tansiyonunuzu düşürür, aynı zamanda daha iyi bir gece uykusuna katkıda bulunan sağlıklı bir kalp atış hızı sağlamanıza yardımcı olur.



Ağrıları giderir

Genel ağrılar, çoğu kişi için sık görülen bir durumdur, egzersiz yapmak, desteksiz bir şilte üzerinde yatmak ve hepsine katkıda bulunan bir masada uzun süre oturmak bu ağrılara neden olabilir. Bu ağrıları gidermenin harika bir yolu, tam vücut veya sorunlu alanlarınıza odaklanan ve kas dokusunun tamamen gevşemesine yardımcı olan rahatlatıcı bir masajdır.



Kilo Kaybı Destekler

Kaplıca tedavileri ve kilo kaybı arasındaki ilişkiye gelince çeşitli teoriler var, ancak çoğu ikisi arasındaki ilişkiyi destekliyor. Sıcak kaplıca tedavileri cildin gözeneklerini açar, vücudun toksinlerden korunmasına yardımcı olur ve aynı zamanda vücudu kalorileri yakmaya teşvik eder. Ek olarak, derin doku masajları vücudun ciltteki baskı ve sürtünme yoluyla yağ birikintilerini parçalamasına yardımcı olabilir.