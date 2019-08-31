Okul masrafları için kredi başvuruları arttı!

EĞİTİM KREDİSİNE BAŞVURURKEN NELERE DİKKAT ETMELİ



Özel okul ya da üniversite ücretlerini karşılamak için kullanabilecek eğitim kredisi başvurusu yaparken, öğrencinin kayıt belgesini ya da okul ücretini gösteren belgenin yan sıra; gelir belgesi, kimlik fotokopisi ve fatura gibi adres gösterir belgeleri de ibraz etmek gerekiyor. Çekilecek kredi tutarı, doğrudan okul hesabına yatırılabileceği gibi, krediyi çeken kişinin hesabına da yatırabiliyor ve okul ücreti dışındaki diğer eğitim masrafları için bankalar ihtiyaç kredisi ile diğer giderler içinde kredi yolunu açıyor.



EĞİTİM KREDİSİNDE GERİ ÖDEMELER 60 AYA KADAR VADE İMKANI SUNUYOR



Eğitim kredilerinde alınabilecek üst limit, bankadan bankaya değişiklik gösterse de tüm bankalarda 60 aya kadar vadelendirme yapılabiliyor. Eğitim kredisinin geri ödemesi için bankalar farklı geri ödeme planları sunabiliyor. Buna göre borcun ödenmesi erteleyebiliyor, üç ayda bir ödeme ya da artan-azalan taksit gibi uygulamalarla geri ödemelerini kişinin gelir düzeninize göre dengelenebiliyor.



ÖĞRENCİLER DE ÇEKEBİLİYOR



Yapılan açıklamalara göre; eğitim kredisinden sadece veliler değil öğrenciler de yararlanabiliyor. Öğrenci olunmasına rağmen belgelenebilir bir gelir varsa, bankalardan eğitim kredisi kullanılabiliyor. Özellikle yüksek lisans yapmak isteyen çalışanlar, eğitim masraflarını karşılamak için eğitim kredisini tercih ediyor.



Kaynak : İHA

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