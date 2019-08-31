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Muğla ortaca'da trafik kazası: Biri çocuk 3 ölü

Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne baba ile 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Bir ailenin yok olduğu kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa / 31 Ağustos 2019 Cumartesi 02:38
Muğla ortaca'da trafik kazası: Biri çocuk 3 ölü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 RJ 205 plakalı minibüs ile Ali Kök'ün kullandığı motosiklet, Güzelyurt-Yeşilyurt-Sarıgerme kavşağından Sarıgerme istikametine döndükleri sırada çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Kök olay yerinde, motosiklette bulunan eşi Yeliz Kök ile kızı Işıl Kök ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaynak : İHA

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