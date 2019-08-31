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Doğal gaza yüzde 15 zam yapıldı

BOTAŞ'ın ilan ettiği toptan satış fiyatları kapsamında, konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 14.97 oranında artış yapıldı. Yeni fiyatların 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağı bilgisine yer verildi.

Ekonomi / 31 Ağustos 2019 Cumartesi 01:05
Doğal gaza yüzde 15 zam yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğal gaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam yapıldığı bildirildi.

EPDK'den yapılan açıklamada, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında, konut tüketicilerinin de dahil olduğu yıllık 300 bin metreküp ve altı tüketiciler için nihai doğal gaz satış fiyatlarında ortalama yüzde 14,90 artışa gidildiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni fiyatların 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağı bilgisine yer verildi.

1 EylülPetrolAnonim


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