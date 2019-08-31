İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas, Irak, Filistin, Çanakkale ve Galiçya, Makedonya, Romanya cephelerinde savaşan Osmanlı ordusu kahramanlık hikayesidir.



Adana'dan Gaziantep'e pek çok yerde milletimizin kendi iradesi ile başlattığı Kuvayi Milliye hareketi kısa sürede düzenli orduya dönüşmüştür. Cumhuriyet döneminde de TSK dünyanın en modern araçlarıyla teçhiz edilerek ülkemizin bağımsızlığının teminatı olmuştur.



TSK istiklalimizin en büyük güvencesi olmaya devam etti, edecektir. FETÖ ihanet çetesinin pençesinden kurtardığımız Türk Silahlı Kuvvetlerimiz milletimizle çok daha sıkı bütünleşerek faaliyetlerine devam ediyor. Dünyanın her alanında yeniden yapılanmada bir dönenmde bizim de savunma taktiklerimizi gözden geçirmemiz kaçınılmaz hale gelmiştir.



Son zamanlarda NATO pek çok anlamda çuvallamış olsa da bizim ve müttefiklerimiz için hala en önemli savunma olmayı sürdürüyor.