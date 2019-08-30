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Beyaz TV'ye bir ödül daha! Yılın Gündüz Kuşağı Programı Medya Oscar'ı Nur Viral'in oldu

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'nde ödüle layık görülen isimler, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Yılın Gündüz Kuşağı Programı Medya Oscar'ına Beyaz TV'de yayınlanan "Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var" programı layık görüldü.

Televizyon / 30 Ağustos 2019 Cuma 17:22
Beyaz TV'ye bir ödül daha! Yılın Gündüz Kuşağı Programı Medya Oscar'ı Nur Viral'in oldu
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Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin (RTGD) geleneksel 'Medya Oscarları Ödülleri'ni kazanan isimler ödüllerini aldı.

Dün Ankara'da gerçekleşen törende, ödüle layık görülen isimler, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

16 farklı kategori ve 3 özel ödül ile toplam 19 ödül belirleyen RTGD, 15 radyo ve televizyon ile 18 programcıya ödül verilmesini kararlaştırdı.



Yılın Gündüz Kuşağı Programı Medya Oscar'ına Beyaz TV'de yayınlanan 'Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var' programı layık görüldü.

Viral, 'Çok mutluyum bir insanın yaptığı işin takdir edilmesi, ödüllendirilmesi dünyanın en güzel şeyi. Çok mutluyum. Seyircilerimize çok teşekkür ediyorum, iyi ki varlar. Onlar sayesinde bu ödülü aldım' diye konuştu.

RTGD 2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri'ni kazananlar şöyle:

Yılın Reality Haber Programı Medya Oscarı:

Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)

Yılın Sabah Programı Medya Oscarı:

Parametre (CNN Türk) Mine Uzun

Yılın Ekonomi Programı Medya Oscarı:

Sabah Raporu (Bloomberg TV) Gökhan Şen, Açıl Sezen

Yılın Tartışma Programı Medya Oscarı:

Tarafsız Bölge (CNN Türk) Ahmet Hakan

Yılın Kuşak Haber Programı Medya Oscarı:

Akşam Ajansı (A Haber) Salih Nayman

Yılın Spor Programı Medya Oscarı:

Transfer Raporu (A Spor) Aykut İnce

Yılın TV Dizisi Medya Oscarı:

Sen Anlat Karadeniz (ATV)

Yılın Kadın Oyuncusu Medya Oscarı:

Deniz Uğur (Kanal D) Zalim İstanbul

Yılın Erkek Oyuncusu Medya Oscarı:

Turgay Tanülkü (ATV) Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Yılın Gündüz Kuşağı Programı Medya Oscarı:

Hayatta Herşey Var (Beyaz TV) Nur Viral

Yılın Aktüel Kuşak Programı Medya Oscarı:

Zahide Yetiş'le (Show TV) Zahide Yetiş

Yılın Gezi-Kültür Programı Medya Oscarı:

Evliya Çelebi'nin Dünya Şehirleri (TRT 2) Faruk Aksoy

Yılın Belgesel Programı Medya Oscarı:

Su Savaşları (TRT Belgesel)

Yılın Radyosu Medya Oscarı:

NTV Radyo

Yılın Radyo Yapımcısı Medya Oscarı:

Hop Dedik Ayhan (Turkuvaz Radyo)

Yılın Yerel Kanalı Medya Oscarı:

Altaş TV (Ordu)

Cengiz Polatkan Özel Ödülü:

Moderatör Gece (Kanal 24) Ardan Zertürk

Nursal Tekin Özel Ödülü:

Amerika'da Bir Türk (TRT Türk) Erkan Tarhan

Mustafa Cambaz Özel Ödülü:

Tarihin İçinden (A Haber) Çetin Demirer-Saygın Terzi-Emrah Öncül

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

CumhurbaşkanıNur ViralMedya OscarlarıSpor ProgramıRecep Tayyip Erdoğan


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