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Antalya'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü 28 yaralı

Kazada 1 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:14
Antalya'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü 28 yaralı

Antalya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

İzmir'den Antalya'ya gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 54 PN 888 plakalı "Yeniden Turizm İşler" firmasına ait otobüs, Akseki-İbradı kara yolunda Üzümdere mevkisinde şarampole devrildi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı ve otobüste sıkışanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Alanya, Akseki, Manavgat'taki hastanelere sevk edilen yaralılardan 10'unun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Akseki-İbradı yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi, Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otobüstekilerin, İbradı'nın Ormana Mahallesi'ne düzenlenen geziye katılmak için yola çıktığı öğrenildi. Kaynak : AA

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