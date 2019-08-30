Yılın Gündüz Kuşağı Programı Medya Oscar'ına Nur Viral layık görüldü

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin (RTGD) geleneksel 'Medya Oscarları Ödülleri'ni kazanan isimler ödüllerini aldı.



Dün Ankara'da gerçekleşen törende, ödüle layık görülen isimler, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.



16 farklı kategori ve 3 özel ödül ile toplam 19 ödül belirleyen RTGD, 15 radyo ve televizyon ile 18 programcıya ödül verilmesini kararlaştırdı.







Yılın Gündüz Kuşağı Programı Medya Oscar'ına Beyaz TV'de yayınlanan 'Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var' programı layık görüldü.



Viral, 'Çok mutluyum bir insanın yaptığı işin takdir edilmesi, ödüllendirilmesi dünyanın en güzel şeyi. Çok mutluyum. Seyircilerimize çok teşekkür ediyorum, iyi ki varlar. Onlar sayesinde bu ödülü aldım' diye konuştu.



RTGD 2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri'ni kazananlar şöyle:



Yılın Reality Haber Programı Medya Oscarı:



Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)



Yılın Sabah Programı Medya Oscarı:



Parametre (CNN Türk) Mine Uzun



Yılın Ekonomi Programı Medya Oscarı:



Sabah Raporu (Bloomberg TV) Gökhan Şen, Açıl Sezen



Yılın Tartışma Programı Medya Oscarı:



Tarafsız Bölge (CNN Türk) Ahmet Hakan



Yılın Kuşak Haber Programı Medya Oscarı:



Akşam Ajansı (A Haber) Salih Nayman



Yılın Spor Programı Medya Oscarı:



Transfer Raporu (A Spor) Aykut İnce



Yılın TV Dizisi Medya Oscarı:



Sen Anlat Karadeniz (ATV)



Yılın Kadın Oyuncusu Medya Oscarı:



Deniz Uğur (Kanal D) Zalim İstanbul



Yılın Erkek Oyuncusu Medya Oscarı:



Turgay Tanülkü (ATV) Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz



Yılın Gündüz Kuşağı Programı Medya Oscarı:



Hayatta Herşey Var (Beyaz TV) Nur Viral



Yılın Aktüel Kuşak Programı Medya Oscarı:



Zahide Yetiş'le (Show TV) Zahide Yetiş



Yılın Gezi-Kültür Programı Medya Oscarı:



Evliya Çelebi'nin Dünya Şehirleri (TRT 2) Faruk Aksoy



Yılın Belgesel Programı Medya Oscarı:



Su Savaşları (TRT Belgesel)



Yılın Radyosu Medya Oscarı:



NTV Radyo



Yılın Radyo Yapımcısı Medya Oscarı:



Hop Dedik Ayhan (Turkuvaz Radyo)



Yılın Yerel Kanalı Medya Oscarı:



Altaş TV (Ordu)



Cengiz Polatkan Özel Ödülü:



Moderatör Gece (Kanal 24) Ardan Zertürk



Nursal Tekin Özel Ödülü:



Amerika'da Bir Türk (TRT Türk) Erkan Tarhan



Mustafa Cambaz Özel Ödülü:



Tarihin İçinden (A Haber) Çetin Demirer-Saygın Terzi-Emrah Öncül



Kaynak : Beyaz Gazete Özel