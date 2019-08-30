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Trump Fed'i topa tuttu!

ABD Başkanı Donald Trump, yine Twitter üzerinden ABD Merkez Bankası'nı (FED) eleştirdi.

Dünya / 30 Ağustos 2019 Cuma 21:50
Trump Fed'i topa tuttu!

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, doların güç kazanmasına karşın, FED'i "hiçbir şey yapmamakla" suçladı.

Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

"Euro, dolar karşısında 'deli gibi' değer yitiriyor ve bu onlara ihracat ve üretim olanağı sağlıyor.... ve Fed hiçbir şey yapmıyor! Dolarımız şu an tarihindeki en güçlü konumda. Kulağa güzel geliyor değil mi? ABD dışında satış yapan üreticiler dışında. Bizim tarife sorunumuz yok, bizim Fed sorunumuz var. Onların hiçbir fikirleri yok!"

"Eğer Fed faiz indirmine giderse, uzun bir dönemdeki en büyük borsa artışına sahip oluruz. Kötü yönetilen zayıf şirketler, kendilerinin kötü yönetimleri yerine bu küçük tarifeleri suçluyor ve bunu yaptıkları için onları kim suçlayabilir? Bahane!"

DolarTwitterTrump


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