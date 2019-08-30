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Rusya İdlib’deki ateşkes kararını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Esed rejiminin İdlib'de tek taraflı ateşkes kararının yarından itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Dünya / 30 Ağustos 2019 Cuma 20:46
Rusya İdlib’deki ateşkes kararını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin İdlib bölgesinde Rusya ordusu tarafından tek taraflı ateşkes ilan edildiğini açıkladı.

Resmi açıklamada, “Rusya’da durumun istikrara kavuşturulması ve taraflar arasında uzlaşı sağlanması amacıyla 31 Ağustos 2019 tarihinde sabah saat 06.00 itibariyle İdlib’in güney bölgelerinde tek taraflı olarak saldırı ve ateş açılmasının durdurulması kararı alınmıştır” denildi.

Savunma BakanlığıİdlibRusyaSaldırı


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