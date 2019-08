Milli Savunma Bakanı Akar: FETÖ ile mücadelede TSK'dan 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir üst rütbeye terfi eden subayların rütbeleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının katılımıyla Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törenle verildi.



Düzenlenen törende konuşan ve bölgesel konulara değinen Bakan Akar, tayin ve terfilerin askeri personel açısından önemli olduğunu belirtti.



Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girdiğini aktaran Bakan Akar, 'Terfiler ve tayinler bu şekilde gerçekleşti. Bir takım yorumlar ve değerlendirmelerin bu temelde olması gerekir. Bunun dışındakiler gerçeği yansıtmıyor' ifadelerini kullandı.



Rütbe arttıkça görev ve sorumlulukların da arttığına dikkat çeken Bakan Akar, personellerin görevlerini yaparken bir önceki günden daha fazla çalışmaları gerektiğini söyledi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugüne kadar her koşulda vatanının ve milletinin güvenliği ve huzuru için elinden geleni yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini bildiren Bakan Akar, 'Bu asil milletin egemenliği, bağımsızlığı ve güvenliği için yapılması gereken neyse yapacağız' şeklinde konuştu.



FETÖ'nün hain darbe girişiminde Türkiye'nin ve TSK'nın zarar gördüğünü söyleyen Bakan Akar, 'Bu hainler içimizden temizlendikçe TSK güçlendi, güçlenmeye devam ediyor. Bunun en somut göstergesi bir tarafta artan operasyonlar diğer tarafta da tatbikatlar. TSK geçmişten çok daha fazla operasyon, çok daha geniş kapsamlı tatbikatlar yapıyor, yapmaya devam edecek' dedi.



Hain darbe girişiminden bu yana TSK'dan 17 bin 498 kişinin ihraç edildiğini vurgulayan Akar, 'Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak, buna müsaade etmemektir' ifadelerini kaydetti.



'TSK'nın pençesi teröristlerin ensesinde'



Terörle mücadelede en büyük fedakarlığın şehitler ve gaziler tarafından verildiğini hatırlatan Bakan Akar, şehitleri rahmet, gazileri minnetle yad etti.



TSK'nın operasyonlarıyla şehit ve gazilerinin kanlarını, onların yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadığını belirten Bakan Akar, 'Bu yapılan çalışmalar sayesinde bayrağımız dalgalanmaya, 82 milyon milletimiz kutsal vatan topraklarında rahat ve huzur içinde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor' dedi.



Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini tekrarlayan Bakan Akar, şunları kaydetti:



'İnşallah asil milletimizi, 82 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtaracağız. Teröristlerin teslim olmaktan ve bu işten vazgeçmekten başka çareleri yok. Son yapılan operasyonlar bunu açıkça ortaya koydu. Mehmetçik, komandolarımız özellikle Pençe harekatlarıyla teröristlerin bütün inlerine girdi, girmeye devam ediyor. Bütün inlerini teröristlerin başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da buna devam edilecek. TSK'nın pençesi bu teröristlerin ensesinde, bu bitmeyecek. Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 ve Pençe-3'te şimdiye kadar 22 olmak üzere yılbaşından bu yana Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi.'



'TSK'nın gözlem noktalarına saldırı' iddiaları



İdlib'de Rusya'nın da desteğini alan rejimin havadan ve karadan gerçekleştirdiği saldırılarla çocukları, gençleri, kadınları, yaşlıları katletmeye devam ettiğini söyleyen Bakan Akar, bunların durdurulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve TSK'nın üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaya gayret ettiğini aktardı.



Anlaşma ve mutabakatlara aykırı olarak rejim tarafından yapılan saldırılarla bugüne kadar 700'den fazla masum insanın hayatını kaybettiğini, 500 binden fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydeden Bakan Akar, şunları aktardı:



'Yeni göçlerin meydana gelmemesi, insani trajedilerin yaşanmaması ve saldırıların sonunda radikalleşmenin oluşmaması için bu saldırıların bir an önce durmasının gerektiğini hep söyledik, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu Rusya'ya son ziyaretinde de Sayın Putin'e ifade etti.



TSK'nın İdlib'de 12 gözlem noktası var. Oradaki gözlem noktalarımızın Astana ve Soçi mutabakatları kapsamındaki görevi ateşkes ve istikrarın izlenmesi ve rapor edilmesidir. Bu çerçevede 12 gözlem noktamız görevlerini başarılı şekilde yerine getiriyor. Herhangi bir şekilde bunların güvenliklerinin tehlikeye atılmaması için her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. 'Gözlem noktalarımıza yönelik saldırıların olduğuna' yönelik haberler çıkıyor. Böyle bir şey yok. Fakat biz TSK olarak son derece hassas ve dikkatli şekilde süreci takip ediyoruz. Oradaki personelimizin güvenliğine karşı herhangi bir şekilde girişimde bulunulmamasını tüm ilgili taraflara hatırlatmış bulunuyoruz. Bizim personelimize, gözlem noktalarımıza zarar ziyan geldiği takdirde meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı herkese söyledik, söylemeye devam ediyoruz.”



'Geri adım atmayacağımızı bütün dünyaya ilan ettik'



Terörle mücadelenin yanı sıra Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs'taki faaliyetlerin de kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Akar, 'Buralardaki hak ve menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğimizi, geri adım atmayacağımızı bütün dünyaya ilan ettik. Bu konuda bizi, gücümüzü, kuvvetimizi test etmeyin, yanlış hesap yapmayın' diye konuştu.



'Kıbrıs ile ilgili 1974'te bulunduğumuz nokta ne ise bugün de aynı yerdeyiz' diye konuşan Bakan Akar, o gün nasıl yapılması gereken yapıldıysa benzer bir durumda yine bunun yapılacağından kimsenin şüphe duymaması gerektiğini ifade etti.



Türkiye'nin uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunun altını çizen Bakan Akar, 'Bizim uluslararası hukuka uyacağımızı söylememiz iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunu belirtmemiz bir taviz, zafiyet değil. Diğer taraftan da hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyiz dememiz de bir tehdit değil. Biz olayı olduğu gibi, tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor, herkesin hesabını buna göre yapmasını istiyoruz' dedi.



'Emeklilik TSK mensuplarının da doğal bir hakkıdır'



Terörle mücadele kapsamında personelin gösterdiği fedakarlık ve kahramanlıklara da dikkati çeken Bakan Akar, şunları kaydetti:



'Emeklilik TSK mensuplarının da doğal bir hakkıdır. TSK'nın plan ve programının aksamaması için bununla ilgili bir düzen var. Ocak - Şubat, Temmuz - Ağustos aylarında isteyen TSK mensubu emekliye ayrılabiliyor. Bu manada arkadaşlarımız hizmetlerinin tamamlanmasını müteakip veya hizmetlerimizin akışı sırasında kendi istekleri, iradeleri doğrultusunda emekli olabiliyor. Bunu büyütmenin, abartmanın başka yerlere çekmenin hiçbir anlamı yok. Bu doğal bir süreç, herkesin doğal hakkı. Ben de 49 sene askerlik yaptım, emekli oldum. Bunu bazıları sıkıntı varmış gibi dile getirmeye çalışıyor, bu da iyi niyetle nasıl açıklanır bilemiyorum.'



Bazıları tarafından gündeme getirilen 'Bakan Akar kendisine komutanım diye hitap edilmesini istiyor' iddialarına da atıfta bulunan Bakan Akar, 'Bazı enteresan konular gündeme getiriliyor bunu anlamak mümkün değil' diyerek salondakilere, 'Benden böyle bir şey duyan var mı' diye soran Bakan Akar, aldığı 'Hayır' yanıtı üzerine şöyle konuştu:



'İsteyen 'Bakan', isteyen 'komutanım' diyor. Askeri çevrede arkadaşlarımız arasında bir alışkanlık var, 49 seneden beri beraberiz. Bazı arkadaşlarımız 'komutanım', bazı arkadaşlarımız 'bakanım' diyor. Bizim etkinliğimizi, caydırıcılığımızı, saygınlığımızı, birlikteliğimizi, beraberliğimizi olumsuz yönde etkilemek için çalışan bir grup var. Bu konuda herkesin bilinçli olması lazım. Cumhuriyet tarihinde şimdiye kadar yapılmayan sayıda operasyonu şu anda yapıyoruz. Kıbrıs harekatında yapılan 211 sorti var. Hava Kuvvetlerimiz sadece son üç ayda 814 sorti yaptı. Bu nedenle bu ıvır zıvır işlerle uğraşanlara el insaf diyoruz. 'Bakanım' mı desin 'komutanım' mı desin diye ne telkinimiz ne tercihimiz ne de aklımızda böyle bir problem sahası var.' Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.