USD (Alış - Satış) : 5,81 - 5,82 EURO (Alış - Satış) : 6,44 - 6,45

İstanbul'da orman yangını!

Anadolu Kavağı'nda çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaşam / 30 Ağustos 2019 Cuma 15:15
İstanbul'da orman yangını!

Anadolu Kavağı'nda çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yüşa Tepesi'nden Anadolu Kavağı'na inen yolda bulunan askeri alanın yakınındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı ormanlık alanın engebeli oluşu nedeniyle itfaiye görevlileri helikopter desteğiyle yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Orman YangınıYangına MüdahaleHelikopter


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı