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FETÖ’nün Malezya sorumlusu Türkiye’ye getirildi

FETÖ’nün Malezya sorumlusu Arif Komiş, MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak bugün Malezya’dan Türkiye’ye getirildi.

Güncel / 30 Ağustos 2019 Cuma 12:21
FETÖ’nün Malezya sorumlusu Türkiye’ye getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Malezya sorumlusu Arif Komiş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak bugün Malezya'dan Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ'yle mücadele kapsamında operasyonlarına devam eden MİT, üst düzey bir FETÖ mensubunu daha yurt dışında yakaladı.

FETÖ'nün Malezya sorumlusu Arif Komiş, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak MİT tarafından bugün Malezya'dan Türkiye'ye getirildi.

Komiş'in geçmiş dönemlerde farklı ülkelerde FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunduğu öğrenildi.

Arif Komiş hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama ve yakalama kararı bulunuyordu.

Malezya


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