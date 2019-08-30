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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'le ilgili gelişmeler istediğimiz noktada değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'le ilgili gelişmelerde 'bizim istediğimiz noktadadır' dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil." dedi.

Siyaset / 30 Ağustos 2019 Cuma 14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'le ilgili gelişmeler istediğimiz noktada değil

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Melike Hatun Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

'İdlib'le ilgili gelişmelerde 'bizim istediğimiz noktadadır' dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil.' ifadelerini kullanan Erdoğan, 'İdlib'de 9 ve 10 nolu gözlem kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Sayın Putin'le yaptığımız görüşme sonrası gerekli uyarılar yapıldı.' şeklinde konuştu.

'BM Genel Kurulu'nda Sayın Trump'la bir araya geleceğiz'

Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerle ilgili de 'BM Genel Kurulu'nda Sayın Trump'la bir araya geleceğiz. Orada da yine bu konuları ele alacağız.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'F-35'ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız.' ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun açıklamaları

Davutoğlu'nun açıklamaları ile ilgili Erdoğan, 'Söyleyecekleri ne varsa söylesinler, böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarındakini ortaya dökmelerinde fayda var.' dedi.

Kadın cinayetleri

Erdoğan, kadın cinayetlerine dair de, 'Parlamentomuz kalkar idam konusunda kararını verirse ben bunu onaylarım. Hiç düşünmem. Bu konuda vicdanım da rahattır.' ifadelerini kullandı.

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