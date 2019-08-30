Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 97. yıl dönümü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katıldı.



Kutlamalar kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek ve resepsiyon verecek.







İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi



30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.



Törende, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.



Törene, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edildi.



Törende, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.



Törenin ardından siyasi partiler de anıta çelenklerini sundu.