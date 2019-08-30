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Bakan Dönmez’den Oruç Reis paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi sosyal medya hesabından Oruç Reis gemisinin Çanakkale Boğazından geçtiği bir video yayımladı.

Ekonomi / 30 Ağustos 2019 Cuma 21:05
Bakan Dönmez’den Oruç Reis paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi sosyal medya hesabından Oruç Reis'in Çanakkale Boğazından geçtiği sırada droneyle çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Dönmez, Oruç Reis'in çıktığı milli görevde yer alacak personele başarılar diledi. Dönmez'in paylaşımında yer alan mesaj şu şekilde:

'Oruç Reis gemimiz arkasına milletimizin desteğini alarak Akdeniz'e indi. Çanakkale'deki şehitlerimizi selamlayan gemimize ve personelimize bu milli görevde başarılar dilerim. Türkiye sizinle.'

Sosyal MedyaTürkiyeEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı


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