1800 yıllık tüneller ilk kez Beyaz TV'de görüntülendi

Beyaz TV'nin sevilen programı Ne Var Ne Yok bir Türkiye'de ilke daha imza attı. Kayseri'de bulunan bin 800 yıllık yeraltı tünelleri Türkiye'de ilk kez Beyaz TV'nin sevilen programı Ne Var Ne Yok ekibi tarafından görüntülendi.







Tüneller ile ilgili bilgiler veren Tarihçi Dr. Ahmet Anapalı 35-40 kilometreye ulaşan yeraltı tünellerinin Kayseri merkezden Erciyes Dağı'na gittiğini söyledi



Programda ekrana gelen görüntüler de program ekibinin tünellerin dar ve nem oranının yüksek olması sebebiyle yaşadığı zorluklar dikkati çekti.





