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1800 yıllık tüneller ilk kez Beyaz TV'de görüntülendi

Kayseri'de bulunan bin 800 yıllık yeraltı tünelleri Türkiye'de ilk kez Beyaz TV'nin sevilen programı Ne Var Ne Yok ekibi tarafından görüntülendi

Kültür-Sanat / 30 Ağustos 2019 Cuma 00:14
1800 yıllık tüneller ilk kez Beyaz TV'de görüntülendi
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Beyaz TV'nin sevilen programı Ne Var Ne Yok bir Türkiye'de ilke daha imza attı. Kayseri'de bulunan bin 800 yıllık yeraltı tünelleri Türkiye'de ilk kez Beyaz TV'nin sevilen programı Ne Var Ne Yok ekibi tarafından görüntülendi.



Tüneller ile ilgili bilgiler veren Tarihçi Dr. Ahmet Anapalı 35-40 kilometreye ulaşan yeraltı tünellerinin Kayseri merkezden Erciyes Dağı'na gittiğini söyledi

Programda ekrana gelen görüntüler de program ekibinin tünellerin dar ve nem oranının yüksek olması sebebiyle yaşadığı zorluklar dikkati çekti.


Ne Var Ne YokTarihçiTürkiyeErciyes Dağı


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