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Standard and Poors, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Standard and Poors, Türkiye'nin kredi notunu B+, görünümünü durağan olarak teyit etti. S&P değerlendirmesinde, bölgesel güvenlik riskleri, ABD ve AB ile ilişkilerin bozulma potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli jeopolitik risklerin sürdüğüne dikkat çekerek Türkiye'nin notunu düşürmekle tehdit etti.

Ekonomi / 03 Ağustos 2019 Cumartesi 00:02
Standard and Poors, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Standard and Poors açıklamasında Türkiye'yi üstü kapalı şekilde tehdit ederek, 'Türkiye'nin bu yıl yüzde 0,5 daralmasını, gelecek yıl yüzde 3 civarında büyümesini bekleniyor. Türkiye'nin mali durumunu zayıflatma potansiyeli olan bir sistemik bankacılık sıkıntısı olasılığını görürsek, not düşürebiliriz.' ifadelerini kullandı.



'NOT DÜŞÜREBİLİRİZ'

Standard and Poors, yaptığı açıklamada şunları belirtti: 'Dış refinansman riskleri artmaya devam ediyor, ancak Fed'in daha gevşek para politikası, gelişmekte olan piyasalara sermaye akışını destekleyerek, acil baskıların uzak durmasına yardımcı oluyor. Bölgesel güvenlik riskleri, ABD ve AB ile ilişkilerin bozulma potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli jeopolitik riskler sürüyor. Türkiye'nin mali durumunu zayıflatma potansiyeli olan bir sistemik bankacılık sıkıntısı olasılığını görürsek, not düşürebiliriz.'

BankacılıkTürkiye


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