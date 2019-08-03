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Murat Nehrine giren 3 çocuk boğuldu

Murat Nehri’nde facia! 3 çocuk boğuldu…

3. Sayfa / 03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:37
Murat Nehrine giren 3 çocuk boğuldu
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Muş'un Malazgirt ilçesinde pikniğe giden Kur'an kursu öğrencilerinden 4'ü, serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu. Üç çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kalbi duran bir çocuk ise hastanede hayata döndürüldü. Akıntıya kapılan 1 çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde pikniğe götürülen Kur'an kursu öğrencilerinden 4'ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu, akıntıya kapılan 1 çocuğun bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, ilçede görevli imam, yaz Kur'an kursuna gelen yaklaşık 40 öğrenciyi Murat Nehri kenarında pikniğe götürdü. Burada serinlemek için nehre giren öğrencilerden bazıları akıntıya kapıldı.

Öğrencilerden 3'ünün cansız bedeni sudan çıkartıldı. Kalbi duran bir öğrenci ise hastanede hayata döndürüldü.

Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, akıntıya kapılan 1 çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.
Kaynak : AA

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