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F-35'te maliyet arttı

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması sonrasında artan maliyet, ülkede tartışmalara neden oldu.

Dünya / 03 Ağustos 2019 Cumartesi 22:55
F-35'te maliyet arttı

Türkiye'nin üretim programından çıkarıldığı F-35 savaş jetlerinde yaşanan güvenlik sorunları ve üretim masraflarındaki artış Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) eleştiri konusu oldu.

Amerikan Senatör Chuck Grassley yeni Savunma Bakanı Mark Esper'den Pentagon'un F-35 savaş uçağı programının "rahatsız edici" yüksek maliyetleri ve teknik meseleler hakkında bilgi istedi.

Pentagon’dan bir araştırma müfettişinin mart ve haziran aylarında verdiği raporda programın maliyetleri ve kullanıma hazır olmayan parçalar hakkında yeterli kayıt tutulmadığı belirtilmişti.

Grassley, Esper'e yazdığı mektupta bu eksikliklerin uçuşlara hazırlık aşamasında gecikmelere yol açtığı, finansal bir savurganlığa neden olduğu ve F-35 ile uçan pilotların hayatları için "potansiyel bir tehlike" oluşturduğunu belirtti.

"F-35 programının değeri 2,1 milyar dolar"

Geçtiğimiz marttaki diğer bir raporda da Pentagon'un F-35 projesinin halihazırdaki değerini bilmediği, bunun nedeninin ise bağımsız bir kayıt tutulmamasından kaynaklandığı belirtiliyordu. Tek kaydın Lockheed'de bulunduğu ve miktarın 2,1 milyar dolar olduğu açıklanıyordu.

Grassley, bu meselelerin devam etmesi durumunda programda mali kaybın süreceğini ve uçakların güvenliğinin tehdit altında olacağını belirtti.

Söz konusu mektuba Savunma Bakanlığından henüz bir yanıt gelmedi. Uçağın ana üreticisi Lockheed Martin Corp ise yazılı açıklamasında hükümetle ilgili belgelerin yapılan ikili sözleşmelere uygun şekilde düzenlendiğini ve Ortak Program Ofisi ile işbirliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye’nin Rusya ile anlaşarak S-400 füze savunma sistemini alması kararının ardından ABD, Türkiye’ye F-35 savaş uçağı parçalarının teslimatını durdurduğunu açıklamıştı.

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