USD (Alış - Satış) : 5,58 - 5,59 EURO (Alış - Satış) : 6,19 - 6,21

Bir otobüs yangını daha

Balıkesir-İzmir karayolunda seyreden bir yolcu otobüs alev aldı. Yangında can kaybı olmadığı öğrenilirken otobüsün küle döndüğü kaydedildi.

3. Sayfa / 03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:59
Bir otobüs yangını daha
Video için tıklayın

Olay, saat 19.30 sıralarında Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Firdanlar mevkiinde meydana geldi. İzmir-İstanbul seferini yapan 34 FS 4802 plakalı Metro Turizme ait yolcu otobüsü, seyir halinde olduğu sırada motor kısmının bilinmeyen nedenle tutuşması sonucu yanmaya başladı. Motordan duman yükseldiğini gören şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Balıkesir ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otobüse müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otobüs ise kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Manisa Valiliği olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

03.08.2019 günü saat 19.30 sıralarında İzmir istikametinden İstanbul istikametine doğru giden yolcu otobüsünde, Manisa Kırkağaç ilçesi D-565 karayolu Firdanlar mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır.
 

GelenbeYolcu Otobüsü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı