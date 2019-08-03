Bir otobüs yangını daha

Balıkesir-İzmir karayolunda seyreden bir yolcu otobüs alev aldı. Yangında can kaybı olmadığı öğrenilirken otobüsün küle döndüğü kaydedildi.
Olay, saat 19.30 sıralarında Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Firdanlar mevkiinde meydana geldi. İzmir-İstanbul seferini yapan 34 FS 4802 plakalı Metro Turizme ait yolcu otobüsü, seyir halinde olduğu sırada motor kısmının bilinmeyen nedenle tutuşması sonucu yanmaya başladı. Motordan duman yükseldiğini gören şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Balıkesir ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otobüse müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otobüs ise kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.