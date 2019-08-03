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Balıkesir'de facia! Kimlikleri belirlendi

Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden 1'i çocuk 5 kişinin kimlikleri tespit edildi.

3. Sayfa / 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:42
Balıkesir'de facia! Kimlikleri belirlendi

Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında, Sivas Yıldızeli nüfusuna kayıtlı Fatma Kızılöz (81), Bursa Kestel nüfusuna kayıtlı Özlem Yılmaz (17), Çanakkale Gelibolu nüfusuna kayıtlı İlhan Adalı (71), Bursa Osmangazi nüfusuna kayıtlı Huzeyfe Yavuz (5) ve Trabzon Maçka nüfusuna kayıtlı Sibel Akkaya (56) hayatını kaybetti.

Yanan otobüsün şoförleri Nihat Demir (48) ve Hüseyin Hakkıoğlu'nun (41) gözaltındaki işlemleri sürüyor. Öte yandan yaralanan vatandaşların da hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kamil KoçÖzlem Yılmaz


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