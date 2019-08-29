Yurtdışı Kargo Fiyat Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Zira yurtdışına kargo gönderen şirketler müşterilerinin kargo fiyat hesaplama yapabilmesi için internet sitelerinde “yurtdışı kargo fiyat hesaplama” araçları bulunduruyor. Bu araçları kullanarak 1 dakika içinde uçak kargo ile gönderilecek kargonun fiyatını hesaplamak mümkün.



KARGO FİYAT HESAPLAMA ARAÇLARI NASIL KULLANILIR?

Yurtdışı kargo gönderen firmaların verdiği yurtdışı kargo fiyat hesaplama araçları hizmetini verimli bir şekilde kullanmanın yolu doğru bilgileri vermekten geçiyor. Fiyatı etkileyen iki unsurdan biri kargonun kütlesel ağırlığı, diğeri de hacimsel ağırlığı yani desisidir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta her yarım kilogramda bir fiyatın değiştiği ve hesaplamanın 30 kilograma kadar olan yurtdışı gönderileri için yapılabildiğidir. 30 kilogram ve üstü gönderilerde fiyat sabit hale geliyor. Göndericifirma ile irtibata geçerek kilogram başı fiyat teklifi almanız gerekmektedir.



KARGO PAKET ÖLÇÜLERİ VE FİYAT HESAPLAMA

Uluslararası kargo gönderim fiyatına etki eden diğer etmen ise paket ölçüleri, yani hacimsel ağırlığıdır. Kargonun kapladığı alan ne kadar büyük olursa kargonun fiyatı da o denli yüksek olur.Çünkü fiyat hesaplama aşamasında kargonun hem ağırlığı ile oluşan fiyat hem de desi hesaplama sonucu oluşan fiyat karşılaştırılır ve hangi değer daha büyükse fiyatlandırma o rakam üzerinden belirlenir.



HACİMSEL AĞIRLIK HESAPLAMA FORMÜLÜ

Hacimsel ağırlık hesaplama için tüm dünyada geçerli olan formül kullanılır. Bu formül;

EN x BOY x YÜKSEKLİK/HACİMSEL BÖLEN (5000)

40x60x40 ebatlarında bir koli ile gönderilecek yurtdışı kargonun ücret hacimsel ağırlık hesaplama işlemi sonunda 19.2 olarak bulunacaktır.

40x60x40= 96000/5000=19,2 kg

Eğer gönderi 5 kilogram ise 19.2 değerindeki hacimsel ağırlık ile yurtdışı kargo fiyat hesaplama işlemi yapılacak demektir.



YURTDIŞI KARGO FİYAT HESAPLAMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yurtdışı kargo fiyat hesaplamada iki ana etken önemlidir. İlk etken kargonun ağırlığıdır. Kargo ne kadar hafifse fiyatı o denli düşük olacaktır.

Diğer etken ise kargonun boyutu ya da hacmi yani desisidir.Kargonun kapladığı alan ne kadar büyük olursa kargo için ödenecek ücret de o denli yüksek olacaktır.

Kütlesel ağırlık ve hacimsel ağırlık karşılaştırmasında hangi değer daha yüksekse o değer işleme alınacağı için kargonun mümkün olan en küçük pakette gönderilmesi gönderenin lehine bir sonuç ortaya çıkarır.

Yurtdışı kargonun fiyatını ağırlığı kadar etkileyen diğer etkenler ise kargonun gönderilmek istendiği ülkeninuzaklığı ve o ülkeye düzenlenen uçak seferlerinin sıklığıdır. Yurtdışı kargonun gönderilmek istendiği ülke Türkiye'ye ne kadar yakınsa ve uçak seferleri ne kadar çoksa gönderinin fiyatı o kadar düşük olacaktır.



YURTDIŞI KARGO FİYAT HESAPLAMADA PAKETLEMENİN ÖNEMİ

Yurtdışı kargo fiyat hesaplama işleminde fiyatı etkileyen en önemli faktörlerden biri kargonun paketlenmesidir. Bu sayede kargo maliyetleri de göreceli olarak azaltılabilir.

Eğer düşük ağırlıkta bir ürün, gereğinden büyük bir paket içinde gönderilmek istenirse hacimsel ağırlık daha yüksek çıkacağı için gönderen daha yüksek kargo ücreti ödemek zorunda kalır.Bu nedenle hacimsel ağırlığın düşük çıkması için doğru ürün, doğru paket eşleşmesi yapılmalıdır.

Ayrıca ağır kargoların daha yüksek fiyatla gönderileceği göz önünde bulundurularak gönderiyi en hafif şekliyle kargolamak göndericinin lehine olacaktır.



EXPRESS KARGO NEDİR?

Express kargo, yurtdışı kargonun gitmesi gereken yere en hızlı şekilde gönderildiği kargo şeklidir. 30 kilograma kadar evrak veya kolilerin gönderilebildiği Express kargoda Türkiye'den dünyanın pek çok noktasına 1-4 iş günü içinde kargo gönderilebilmektedir.

Express gönderilerde kilogram sınırlamasının yanı sıra boyut sınırlamaları da vardır. Operatörün çalıştırdığı uçağın ebatlarına göre 180 cm, 240 cm ve 270 cm'den büyük olmayan gönderiler express servis ile taşınabilmektedir.

Express kargoda verilen hizmet şekli kapıdan kapıya teslimat şeklinde gerçekleşiyor ve kullanıcılarının hayatını önemli derecede kolaylaştırıyor. İster bir kişinin ofis ya da evinden, isterse de bir firmanın deposundan alınan kargo paketi, express gönderim servisi ile kapıdan alınarak alıcısının kapısına teslim edilmektedir.



HAVA KARGO

30 kilogram üzeri yurtdışı gönderiler ise hava kargo ile taşınmaktadır. Günümüzde özelikle değerli ve bozulabilir ürünlerin taşınması hava kargo ile yapılmaktadır. Hava kargo balık, et, sebze, meyve veya acil gönderilmesi gereken sağlık ürünlerinin en kısa zamanda en uzun mesafede taşınmasını sağlar. Günümüzde global gönderim hacminin yüzde 10'u hava kargo ile taşınmaktadır.



MİKRO İHRACAT NEDİR, NASIL YAPILIR?

300 kg ve 15.000 Euro'ya kadar değeri olan ürünlerin yurtdışı kargo ile gümrüksüz bir şekilde gönderilmesine mikro ihracat deniyor. Mikro ihracat özellikle küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) ihracat yapmasını kolaylaştıran bir yöntem olarak kabul edilirken, yurtdışı kargo rakamlarını önemli ölçüde artıran grup olarak kabul ediliyor. Mikro ihracat olarak sadece kat-i ve satış amaçlı ihracat ürünleri gönderilebilir.



Hava kargo ile mikro ihracat yaparken öncelikle ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı) verilmelidir.

Kargomkolay.com sayfasındaki kargo fiyat hesaplama aracı ile yurtdışına kargo gönderecek kişilere fiyat öğrenme konusunda yardımcı olurken, Express kargo, hava kargo ve mikro ihracat çözümleri ile kişi ve kurumların iş akışlarını kolaylaştırıyor.

