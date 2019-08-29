Türkiye'nin ihracatı temmuzda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan temmuz ayına ve ocak-temmuz dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.



Buna göre, ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 15 milyar 160 milyon dolara ulaştı, ithalat yüzde 8,5 düşüşle 18 milyar 351 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Bu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 46,9 azalarak 3 milyar 192 milyon dolara indi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın temmuz ayında yüzde 70 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 82,6'ya yükseldi.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, bir önceki aya göre ihracat yüzde 15,2, ithalat da yüzde 4,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,8 arttı, ithalat ise yüzde 9,1 azaldı.



Ocak-temmuz dönemi



Türkiye'nin ihracatı, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 artarak 98 milyar 852 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 18,3 düşüşle 116 milyar 918 milyon dolara geriledi.



Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 61,4 azalışla 18 milyar 67 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,5 olarak hesaplandı.



Genel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret



Genel Ticaret Sistemi'ne göre de ihracat, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 15 milyar 896 milyon dolar oldu. İthalat ise bu dönemde yüzde 8,2 düşüşle 19 milyar 232 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Söz konusu ayda dış ticaret açığı yüzde 46,4 gerileyerek 3 milyar 337 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,7 olarak belirlendi.



AB'nin ihracattaki payı yüzde 49,4



AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ocak-temmuz döneminde yüzde 51 düzeyinde hesaplanırken, bu yılın aynı döneminde yüzde 49,4 olarak belirlendi. AB'ye yapılan ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 arttı ve 7 milyar 417 milyon 182 bin dolara çıktı.



Almanya, 1 milyar 379 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 91 milyon dolarla Birleşik Krallık, 770 milyon dolarla Irak ve 741 milyon dolarla Fransa takip etti.



İthalatta ise ilk sırayı 2 milyar 90 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 728 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 663 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 324 milyon dolarla ABD izledi.



En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar



Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 548 milyon 252 bin dolarla 'motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları' oldu. 'Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları' ise 1 milyar 441 milyon 675 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.



Temmuzda en fazla ithalat yapılan fasıl 3 milyar 423 milyon 141 bin dolarla 'mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler bitümenli maddeler, mineral mumlar' olarak belirlendi. Bu faslı, 2 milyar 67 milyon 4 bin dolarla 'kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları' takip etti.



Ocak-temmuz döneminde fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 15 milyar 545 milyon 303 bin dolarla 'motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları' oldu. 'Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları' ise 9 milyar 479 milyon 11 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.



Bu dönemde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 24 milyar 406 milyon 455 bin dolarla 'mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar' olarak belirlendi. Bunu, 12 milyar 410 milyon 960 bin dolarla 'kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları' izledi.



Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,6, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,3 oldu. İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,1, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 17,1 olarak hesaplandı.