Tartıştığı annesini boğarak öldürdü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı annesini boğarak öldüren zanlı tutuklandı.



Mert K. (28) ve birlikte yaşadığı annesi Meryem K. (50) arasında Şarkiye Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında annesini boğarak öldüren Mert K, yakınlarını arayarak annesinin fenalaştığını söyledi.



Eve gelen yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Meryem K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Meryem K'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Meryem K'nin otopsisinde boynunda iz olduğunu belirleyen Adli Tıp Kurumu uzmanları durumu polise bildirdi.



Soruşturmayı genişleten ekipler, Mert K'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda cinayeti itiraf eden zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mert K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Mert K, adliyeye götürülüşü sırasında gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanım" yanıtını verdi. Kaynak : AA

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