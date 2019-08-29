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Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 Yaz Dönemi Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı.

Eğitim / 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:20
Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 5-9 Ağustos'ta alınmıştı.

Öğretmenlerin başvuru sonuçları, "https://personel.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 2 Eylül'den itibaren yapılacak.

Kaynak : AA

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