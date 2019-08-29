USD (Alış - Satış) : 5,81 - 5,82 EURO (Alış - Satış) : 6,44 - 6,45

İstanbul'da halk otobüsü evin duvarına çarptı! Yaralılar var

Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan halk otobüsü bir evin duvarına çarptı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3. Sayfa / 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:10
İstanbul'da halk otobüsü evin duvarına çarptı! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Bağlar Caddesi'nde bir özel halk otobüsü, seyir halindeyken 2 otomobille çarpışması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir binaya çarparak durabildi.

Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan sürücü, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

PolisHalk OtobüsüSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı