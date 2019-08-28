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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı

Siyaset / 28 Ağustos 2019 Çarşamba 23:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi'nde İran konusunda atılan adımlar ile ABD Büyükelçisi David Satterfield'ın görevine başlamasından duydukları memnuniyeti muhataplarıyla paylaştı.

İki lider, ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hususunda kararlılıklarını yeniden teyit etti.

Rejim saldırılarının sürdüğü İdlib'de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla işbirliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

CumhurbaşkanıSuriyeDonald Trump


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