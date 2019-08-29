Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneğinin JW Marriott Otel'de düzenlediği Ödül Töreni'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası basında Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor." dedi.



Erdoğan, "Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz. Tüm fikirlerin temsil edildiği bir basın arzu ediyoruz. Dünyanın en dinamik basın yayın sektörlerinden biri ülkemizde bulunuyor." diye konuştu.







Erdoğan, "Haber peşinden koşarken uçurumdan yuvarlanan bir gazeteci kardeşimizin (Abdulkadir Nişancı) ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan utanç verici yazıları da unutmadık." ifadesinde bulundu. Erdoğan, "Bayburt'ta görev sırasında uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı'ya Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum." dedi.