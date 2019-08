Yalçın Topçu Malazgirt Zaferi mesajı

Ankara'da bir kafeteryada düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi ve eski Nizamı Alem Ocakları Genel Başkanı Emir Kuşdemir, sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler katıldı. Ahmet Hamdi Akseki Camii imamlarından Fatih Derdiyok'un okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından başlayan programda konuşan Topçu: Destan şairimiz Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nu anarak başladı: ' 'Aylardan Ağustos günlerden Cuma.' diyerek 21 Ağustos 1992 de aramızdan ayrılan, unutulmaz zaferlerimizin 'Destan Şairi' Merhum Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nu rahmetle anarak başlamak istiyorum.' ifadelerini kullandı.









Ağustos ayının Türk Milleti için önemi değinen Topçu, şunları söyledi:



'26 Ağustos 1071'de Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusunu yenen Sultan Alparslan, Anadolu'nun kapılarını Türklere açmıştır. 9 asır sonra, Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 26 Ağustosu 27'sine bağlayan gece Yunan ordusuna karşı başlattığı büyük taarruzla Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde düşman birliklerini imha etmiş, Anadolu'nun sonsuza dek Türk yurdu olacağını bütün dünyaya göstermiştir.



Bu zaferleri bize kazandıran, atamız Sultan Alparslan'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman şehit ve gazilerimizi; minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Bu zaferler sadece Türk-İslam âlemi için değil, mazlum insanlık tarihi için de önemli neticeleri olan iki büyük zaferdir. Her iki zaferimizde de Türk ordusu gerek asker gerekse harp malzemeleri bakımından kendisinden kat kat üstün düşman kuvvetleri ile savaşmış, Allah'ın izniyle mutlak zafere ulaşmıştır.'



Türk ordusunun zaferlerinde İman gücünün de önemi olduğuna dikkat çeken Topçu, şu ifadeleri kullandı:



'Büyük taarruzun olacağı gün Mustafa Kemal Paşa, ordumuz hücuma geçmeden önce, 'Yarabbi Türk ordusunu muzaffer et. Türklüğün ve Müslümanlığın düşman ayakları altında esaret zincirinde kalmasına müsaade etme.' diyerek gayesini ortaya koymuştu. Sultan Alparslan ise savaş başlamadan önce yaptığı konuşmasında 'Bugün ben de sizlerden biriyim. Sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Beni takip edenler ve nefislerini yüce Allah'a adayarak şehit olanlar cennete, sağ kalanlar gaziliğe kavuşacaktır.' diyerek gayesini ifade etmiştir.



Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Bizans ordusu Başkomutanı Diyojen, esir olarak Sultan Alparslan'ın huzuruna, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde de Yunan ordusu Başkomutanı General Trikopis esir olarak Atatürk'ün huzuruna getirilmiş ve her iki dahi komutan da esir olmuş düşmanını hoş tutarak, eziyet ettirmemiş, öldürtmemişlerdir. Bu davranışları ile de İslam'ın Bayraktarı olan Türklerin, savaşta dahi inançlarının gereğini nasıl ortaya koyduklarını ve ne büyük bir medeniyetin evlatları olduklarını İnsanlık tarihine asla silinmeyecek şekilde kaydettirmişlerdir.'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos zaferine dikkat çeken Topçu sözlerine şöyle devam etti:



'Sayın Erdoğan, 'İnşallah bu Ağustos'ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz.' dedi. Millet olarak biz de diyoruz ki yedi değil yetmiş yedi düvel bir araya gelse; FETÖ, PKK-PYD-YPG, DEAŞ'ları ve dolarlarını da yanlarına alsalar, Çanakkale, Sakarya ve Dumlupınar'da, dedelerimizin Atatürk'ün yanında yaptığının aynısını yapar, 15 Temmuz'da olduğu gibi, ‘ölümüne-ölümüne' diyen Cumhurbaşkanımızın yanında yine saf tutarız. İçeriden ve dışarıdan kimler hangi tür fitnenin peşinde olursa olsun, İstiklal ve İstikbal mücadelesinde milletimiz kararlıdır. Çünkü mesele parti meselesi değildir. Mesele siyaset meselesi değildir, mesele tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlettir. Bu aziz millet için gerisi teferruattır. Yurt içinde ve dışında verilen şanlı mücadeledeki şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize Rab'bimden acil şifalar diliyorum. Biliyor ve inanıyoruz ki Allah bizimledir. Millet bizimledir. Ümmet bizimledir.'