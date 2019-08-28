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TKP/ML terör örgütüne darbe

İçişleri Bakanlığınca, TKP/ML üyesi 3 teröristin emniyet birimleri tarafından yakalandığı bildirildi.

Güncel / 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:00
TKP/ML terör örgütüne darbe

İçişleri Bakanlığından, TKP/ML üyesi 3 teröristin emniyet birimleri tarafından yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet birimlerince, Tunceli'de Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarıyla elde edilen görüntülerde yapılan incelemede şüpheli araçta bulunan bir kişinin, TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensubu olabileceği değerlendirildi.

Bunun üzerine araç Jandarma Komutanlığı İHA desteğiyle takibe alındı. Araç 24 Ağustos'ta Malatya'da durdurularak içerisindeki 3 TKP/ML terör örgütü mensubu ve bu kişilere kurye/milislik yapan 1 şüpheli yakalandı.

Teröristlerden birinin, terör örgütü TİKKO içerisinde sözde birim sorumlusu olduğu, kanas marka suikast silahı kullandığı, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) konularında eğitildiği, 2015'in Kasım ayında Hozat/Yenibaş Jandarma Karakol Komutanlığına roket, bixi ve kalaşnikof silahlarla yapılan eylemde yer aldığı tespit edildi.

Diğer teröristin, mayın ve EYP konularında eğitildiği, Haziran 2017'de Tunceli Gözlüçayır Jandarma Karakol Komutanlığı üs bölgesinde uzaktan kumandalı EYP düzeneğinin patlatılması sonucu bir askeri personelin şehit edilmesi eyleminde kullanılan EYP'yi hazırlayan örgüt mensubu olduğu belirlendi. Nisan 2018'de Tunceli Aliboğazı mevkisinde araziye döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu bir askeri personelin yaralandığı eylemde patlatılan EYP'nin de aynı örgüt mensubu tarafından araziye döşendiği tespit edildi.

Yakalanan diğer teröristin ise terör örgütü TİKKO içerisinde Tunceli kırsalında silahlı faaliyet gösterdiği belirlendi.

Yakalanan terör örgütü mensuplarına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak : AA

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