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Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirmeler açıklandı

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı.

Eğitim / 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:29
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirmeler açıklandı

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme (KPSS 2019/4) sonuçlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, adaylar, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerine ilişkin sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Açıklanan kontenjanlara 2 bin 243 ortaöğretim, 2 bin 592 ön lisans ve 7 bin 165 lisans düzeyi olmak üzere toplam 12 bin personelin yerleştirmesi sağlandı.

Kaynak : AA

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Yerleştirme SonuçlarıOrtaöğretimSözleşmeli


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