Prof.Dr.Saraçoğlu'ndan kansere karşı koruyucu bitkileri açıkladı

Şifalı bitki uzmanı olarak bilinen Prof.Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu Beyaz TV'de yayınlanan Her Açıdan programının konuğu oldu. Programda Ferda Yıldırım'ın sorularını yanıtlayan Saraçoğlu, izleyicilere çeşitli rahatsızlıklara iyi gelen bitki kürleriyle ilgili altın değerinde bilgiler verdi.



Programda izleyicilerden gelen soruları da yanıtlayan Prof.Dr.Saraçoğlu, ailesinde kanser geçmişi olduğu için kansere yakalanmaktan endişe edenler için kanserden koruyucu bitkiler ile ilgili bilgiler verdi. Kansere yakalanma oranlarının günümüzde giderek yükseldiğini anlatan Saraçoğlu,'Tükettiğimiz gıdalar kanserden korunmada çok önemli.' dedi. 'Düz yapraklı Aslan Pençesi' ve 'Kırkkilit' (At kuyruğu) bitkisinin kanserden koruyucu özelliğinin olduğunu vurgu yapan Saraçoğlu, bir çok hastalığa iyi gelen bitkiler hakkında da bilgiler verdi.

