Davutoğlu çark etti!

Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında tartışmalara neden olan Sakarya konuşmasına açıklık getirdi.



'TEHDİT EDİLİYORUM'



MHP'nin terörle mücadelenin en çetin olduğu süreçte Devlet Bahçeli'nin kendisine götürülen 4 teklifi de kabul etmemesine şaşırdığını söyleyen Davutoğlu, tehdit edildiğini ileri sürdü.



Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında eleştirilere neden olan Sakarya'daki konuşmasına açıklık getirdi, MHP ve AK Parti'nin kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdi.



'İHTİLAFLARI O AÇMADIKÇA AÇMADIM, AÇMAM'



Davutoğlu, başbakanlık görevini bıraktıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında yaşandığı iddia edilenlerle ilgili “Ben Cumhurbaşkanı ile yaşadığım ihtilafları o açmadıkça, gerekli olmadıkça hiçbir zaman açmadım, açmam” dedi.